Włosi najlepsi w wyścigu drużynowym

Włoscy panczeniści zdobyli w Mediolanie złoty medal olimpijski w wyścigu drużynowym. Srebro wywalczyli Amerykanie, a brąz - Chińczycy. Polacy nie startowali.

Trzech zawodników w niebieskich strojach i kaskach jedzie na łyżwach po lodowisku w wyścigu.
fot. PAP
W finale A Włosi, którzy biegli w składzie Davide Ghiotto, Andrea Giovannini i Riccardo Lorello, byli wyraźnie lepsi od Amerykanów, bo o 4,51 s. Czas zwycięzców to 3.39,20.

 

Więcej emocji było w walce o brązowy medal. Chińczycy z czasem 3.48,38 wyprzedzili Holendrów o zaledwie 0,09 s.

 

Wyniki: 

 

1. Włochy 3.39,20 (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
2. USA 3.43,71 (Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman, Conor McDermott-Mostowy)

 

finał B


3. Chiny 3.41,38 (Liu Hanbin, Ning Zhongyan, Wu Yu, Li Wenhao)
4. Holandia 3.41,47

 

finał C


5. Francja 3.43,90
6. Norwegia 3.48,92

 

finał D


7. Niemcy 3.45,25
8. Japonia 3.47,39

