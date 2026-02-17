Włosi najlepsi w wyścigu drużynowym

W finale A Włosi, którzy biegli w składzie Davide Ghiotto, Andrea Giovannini i Riccardo Lorello, byli wyraźnie lepsi od Amerykanów, bo o 4,51 s. Czas zwycięzców to 3.39,20.

Więcej emocji było w walce o brązowy medal. Chińczycy z czasem 3.48,38 wyprzedzili Holendrów o zaledwie 0,09 s.

Wyniki:

1. Włochy 3.39,20 (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

2. USA 3.43,71 (Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman, Conor McDermott-Mostowy)

finał B



3. Chiny 3.41,38 (Liu Hanbin, Ning Zhongyan, Wu Yu, Li Wenhao)

4. Holandia 3.41,47

finał C



5. Francja 3.43,90

6. Norwegia 3.48,92

finał D



7. Niemcy 3.45,25

8. Japonia 3.47,39

PAP