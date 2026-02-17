Włosi najlepsi w wyścigu drużynowym
Włoscy panczeniści zdobyli w Mediolanie złoty medal olimpijski w wyścigu drużynowym. Srebro wywalczyli Amerykanie, a brąz - Chińczycy. Polacy nie startowali.
W finale A Włosi, którzy biegli w składzie Davide Ghiotto, Andrea Giovannini i Riccardo Lorello, byli wyraźnie lepsi od Amerykanów, bo o 4,51 s. Czas zwycięzców to 3.39,20.
Więcej emocji było w walce o brązowy medal. Chińczycy z czasem 3.48,38 wyprzedzili Holendrów o zaledwie 0,09 s.
Wyniki:
1. Włochy 3.39,20 (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)
2. USA 3.43,71 (Ethan Cepuran, Casey Dawson, Emery Lehman, Conor McDermott-Mostowy)
finał B
3. Chiny 3.41,38 (Liu Hanbin, Ning Zhongyan, Wu Yu, Li Wenhao)
4. Holandia 3.41,47
finał C
5. Francja 3.43,90
6. Norwegia 3.48,92
finał D
7. Niemcy 3.45,25
8. Japonia 3.47,39