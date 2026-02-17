WTA w Dubaju: Jessica Pegula - Iva Jovic. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Jessica Pegula - Iva Jovic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Iva Jovic na Polsatsport.pl.

Jessica Pegula w pomarańczowym stroju sportowym z rakietą tenisową na korcie.
fot: PAP
Jessica Pegula

Światowy tenis przeniósł się do Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywa się obecnie turniej rangi WTA 1000. W zmaganiach brakuje dwóch najwyżej notowanych tenisistek świata. Występ odpuściły bowiem liderka rankingu Aryna Sabalenka i druga na liście Iga Świątek.

 

Na Bliskim Wschodzie nie brakuje jednak gwiazd. Pod nieobecność Białorusinki i Polki najwyżej rozstawioną zawodniczką jest Jelena Rybakina. Kazaszka to świeżo upieczona mistrzyni wielkoszlemowego Australian Open, dla której to pierwszy start od wywalczenia tytułu w Melbourne.


Mimo braku Świątek, w drabince znalazły się dwie reprezentantki Polski: Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Druga z nich odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Amerykanką Peyton Stearns.


Przed rokiem najlepsza w Dubaju okazała się wspominana Andriejewa. Rosjanka pokonała wtedy w finale Dunkę Clarę Tauson.

 

Polsat Sport
