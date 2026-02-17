Światowy tenis przeniósł się do Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywa się obecnie turniej rangi WTA 1000. W zmaganiach brakuje dwóch najwyżej notowanych tenisistek świata. Występ odpuściły bowiem liderka rankingu Aryna Sabalenka i druga na liście Iga Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Polak serwował po zwycięstwo! Rywale odwrócili losy meczu



Na Bliskim Wschodzie nie brakuje jednak gwiazd. Pod nieobecność Białorusinki i Polki najwyżej rozstawioną zawodniczką jest Jelena Rybakina. Kazaszka to świeżo upieczona mistrzyni wielkoszlemowego Australian Open, dla której to pierwszy start od wywalczenia tytułu w Melbourne.



W Dubaju rywalizują również inne duże nazwiska. Mowa o Amerykankach Amandzie Anisimovej, Coco Gauff, Jessice Peguli, Rosjance Mirze Andriejewej, Włoszce Jasmine Paolini czy Ukraince Elinie Switolinie.



Mimo braku Świątek, w drabince znalazły się dwie reprezentantki Polski: Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Druga z nich odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Amerykanką Peyton Stearns.



Przed rokiem najlepsza w Dubaju okazała się wspominana Andriejewa. Rosjanka pokonała wtedy w finale Dunkę Clarę Tauson.

Relacja live i wynik na żywo meczu Paula Badosa - Elina Switolina na Polsatsport.pl.

Polsat Sport