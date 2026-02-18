Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg to środowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Trener drużyny siatkarskiej Aluron CMC Warta Zawiercie z założonymi rękami.
fot. PAP
Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki siatkarzy Aluron CMC Warty Zawiercie. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.

 

Ekipa z Zawiercia w ramach Ligi Mistrzów podejmie SVG Luneburg. Jaki będzie wynik?

Aluron Warta Zawiercie - Luneburg. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEEUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Okiem Diabła. Markiewicz
Zobacz także

Wielkie zmiany w siatkówce! Sprawdź, jakie przepisy mają wejść w życie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 