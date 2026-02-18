Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa to środowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkarze drużyny PGE Projekt Warszawa świętują na boisku podczas meczu, otoczeni przez kolegów z zespołu.
fot. PAP
Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.

 

W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.

 

Ekipa z Warszawy w ramach Ligi Mistrzów zmierzy się z Cucine Lube Civitanova. Jaki będzie wynik?

Wynik meczu Aluron Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

