Debiutująca w elicie Bogdanka LUK Lublin kontra ograny Galatasaray. Czas na weryfikację aspiracji

Fantastyczny debiut i pewny awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów



Bogdanka LUK Lublin debiutuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów i już pisze swoją historię. Mistrzowie Polski wygrali pierwsze pięć spotkań w grupie B, więc są pewni jej wygrania. Oznacza to bezpośredni awans do ćwierćfinału najważniejszych rozgrywek w klubowej siatkówce. Lublinianie w pokonanym polu pozostawią:

· Knack Roeselare z Belgii

· tureckie Halkbank Ankara

· Galatasaray Stambuł.

Z tym ostatnim zespołem zmierzą się na zakończenie zmagań w fazie grupowej i chcą potwierdzić swoje aspiracje. Wynik ten nie będzie miał wpływu na awans.

Bogdanka chce powtórzyć wynik ze Stambułu



Do pierwszego meczu drużyn doszło 22 stycznia 2026 roku w Stambule. Wówczas lepiej zaczęli Turcy. To oni na przewagi wygrali pierwszego seta 26:24. Wtedy jednak do głosu doszli Mistrzowie Polski prowadzeni przez Stephane’a Antigę. Na boisku jednym z liderów był Wilfredo Leon.

Od drugiej partii oglądaliśmy prawdziwy koncert w wykonaniu Lublinian. Grali fantastycznie i zdominowali wydarzenia na boisku. W żadnej z trzech kolejnych partii nie dali Turkom osiągnąć granicy 20. punktów. Wygrywali kolejno 25:17, 25:19 i 25:18, zapewniając sobie wyjazdowe zwycięstwo 3:1 za trzy punkty. U siebie chcą pójść za ciosem i przynajmniej powtórzyć ten wynik.

Ważny mecz dla Projektu Warszawa



Choć z perspektywy Bogdanki LUK Lublin mecz ten nie ma już większego znaczenia, ponieważ zespół jest pewny triumfu w grupie B, to jednak kciuki za Lublinian będą trzymać w Warszawie. Wszystko za sprawą PGE Projektu.

Zespół ten zajmuje drugie miejsce w grupie E, jednak w ostatniej kolejce gra na wyjeździe z Lube Cvitanova i w przypadku porażki może spaść na trzecią lokatę. Wówczas będzie decydował bilans, a Galatasaray może zająć trzecie miejsce w grupie B i warto, aby miało gorszy bilans od Projektu. Tym samym Lublinianie mogą sprawić miły prezent ligowym rywalom ze stolicy Polski.

Gdzie oglądać Bogdanka - Galatasaray?



Od lat prawa do transmitowania meczów siatkarskiej Ligi Mistrzów ma telewizja Polsat. Spotkanie Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray rozpocznie się w środę 18 lutego o godzinie 20:30. Transmisja przeprowadzona zostanie na kanale Polsat Sport 1. To doskonała wiadomość dla polskich kibiców, którzy uwielbiają siatkówkę na najwyższym światowym poziomie.

Polsat Sport