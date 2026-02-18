Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport

Jesienna faza ligowa Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA przyniosła fanom piłki nożnej wiele emocji i wyłoniła połowę uczestników 1/8 finału obu rozgrywek. Pozostałych szesnaście drużyn musi wywalczyć prawo gry w Europie wiosną poprzez mecze play-off, zaplanowane na 19 i 26 lutego. Dla polskich kibiców najważniejsze jest to, że Raków Częstochowa jest już pewny udziału w fazie pucharowej Conference League, a bliskie tego wyczynu są także Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Także w Europa League nie zabraknie polskich akcentów, wszystko za sprawą Matty’ego Casha (Aston Villa), Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka (FC Porto), Jana Ziółkowskiego (AS Roma), Łukasza Skorupskiego (Bologna FC) czy Tomasza Kędziory (PAOK Saloniki).

Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA 19 i 26 lutego w kanałach Polsat Sport i streamingu Polsat Box Go

Rywalem Lecha Poznań w walce o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA będzie fiński KuPS Kuopio. Z kolei Jagiellonia Białystok o drugą z rzędu fazę pucharową Conference League rywalizować będzie z włoską Fiorentiną. W play-offach europejskich pucharów UEFA rywalizują także m.in. Bolonia FC Łukasza Skorupskiego, PAOK Saloniki Tomasza Kędziory oraz Fenerbahce Stambuł, OSC Lille, Celtic Glasgow czy Panathinaikos Ateny. W czwartek 19 lutego przedmeczowe studio wystartuje o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą dziennikarze Roman Kołtoń i Paweł Gołaszewski oraz piłkarze Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Kupisz. Mecz Lecha wprost ze stadionu w Finlandii skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski, a reporterką będzie Paulina Czarnota-Bojarska. Na stadionie w Białymstoku gośćmi Przemysława Iwańczyka będą piłkarze Tomasz Hajto, Łukasz Masłowski i Patryk Rachwał oraz prezes Jagiellonii – Maciej Szymański. Mecz skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski, a reporterem będzie Damian Domitrz. Czwartkowe spotkania rozgrywane będą w dwóch turach: od godziny 18:35 oraz 20:50. Transmisje dostępne będą w kanałach Polsat Sport oraz streamingu Polsat Box Go. O godzinie 23:55 na widzów czekać będzie magazyn skrótów, podsumowujący cały czwartkowy wieczór piłkarski.

Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport - 19 lutego:

Godz. 18:35, Polsat Sport 1: KuPS Kuopio vs Lech Poznań

Komentarz: Bożydar Iwanow, Maciej Żurawski

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 1: PAOK Saloniki vs Celta Vigo

Komentarz: Dominik Woźniak, Piotr Urban

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 2: SK Brann vs Bologna FC

Komentarz: Tomasz Lach, Piotr Czachowski

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 3: Fenerbahce Stambuł vs Nottingham Forest

Komentarz: Piotr Przybysz, Andrzej Niedzielan

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 4: Dinamo Zagrzeb vs KRC Genk

Komentarz: Jakub Żelepień, Marcin Kaczmarek

Godz. 21:20 (premiera), Polsat Sport Premium 1: Zrinjski Mostar vs Crystal Palace

Komentarz: Jakub Baranowski, Marek Gołębiewski

Godz. 20:50, Polsat Sport 1: Jagiellonia Białystok vs ACF Fiorentina

Komentarz: Szymon Rojek, Maciej Makuszewski

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 1: Panathinaikos Ateny vs Viktoria Pilzno

Komentarz: Tomasz Włodarczyk, Marcin Kalita

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 2: Celtic Glasgow vs VfB Stuttgart

Komentarz: Andrzej Janisz, Przemysław Pawlak

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 3: OSC Lille vs Crvena Zvezda

Komentarz: Sebastian Chabiniak, Marek Jóźwiak

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 4: Omonoia FC vs HNK Rijeka

Komentarz: Paweł Wyrobek, Jacek Cyzio

Godz. 23:55, Polsat Sport Premium 2: Magazyn skrótów

