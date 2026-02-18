Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport
Czas na ekscytującą fazę play-off, która wyłoni komplet uczestników 1/8 finału europejskich pucharów UEFA. W gronie drużyn walczących o piłkarską wiosnę na Starym Kontynencie są Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Pierwsze mecze już w czwartek 19 lutego, rewanże tydzień później. Transmisje dostępne w kanałach Polsat Sport i w streamingu Polsat Box Go.
Jesienna faza ligowa Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA przyniosła fanom piłki nożnej wiele emocji i wyłoniła połowę uczestników 1/8 finału obu rozgrywek. Pozostałych szesnaście drużyn musi wywalczyć prawo gry w Europie wiosną poprzez mecze play-off, zaplanowane na 19 i 26 lutego. Dla polskich kibiców najważniejsze jest to, że Raków Częstochowa jest już pewny udziału w fazie pucharowej Conference League, a bliskie tego wyczynu są także Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Także w Europa League nie zabraknie polskich akcentów, wszystko za sprawą Matty’ego Casha (Aston Villa), Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka (FC Porto), Jana Ziółkowskiego (AS Roma), Łukasza Skorupskiego (Bologna FC) czy Tomasza Kędziory (PAOK Saloniki).
Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA 19 i 26 lutego w kanałach Polsat Sport i streamingu Polsat Box Go
Rywalem Lecha Poznań w walce o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA będzie fiński KuPS Kuopio. Z kolei Jagiellonia Białystok o drugą z rzędu fazę pucharową Conference League rywalizować będzie z włoską Fiorentiną. W play-offach europejskich pucharów UEFA rywalizują także m.in. Bolonia FC Łukasza Skorupskiego, PAOK Saloniki Tomasza Kędziory oraz Fenerbahce Stambuł, OSC Lille, Celtic Glasgow czy Panathinaikos Ateny. W czwartek 19 lutego przedmeczowe studio wystartuje o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą dziennikarze Roman Kołtoń i Paweł Gołaszewski oraz piłkarze Jarosław Araszkiewicz i Tomasz Kupisz. Mecz Lecha wprost ze stadionu w Finlandii skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski, a reporterką będzie Paulina Czarnota-Bojarska. Na stadionie w Białymstoku gośćmi Przemysława Iwańczyka będą piłkarze Tomasz Hajto, Łukasz Masłowski i Patryk Rachwał oraz prezes Jagiellonii – Maciej Szymański. Mecz skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski, a reporterem będzie Damian Domitrz. Czwartkowe spotkania rozgrywane będą w dwóch turach: od godziny 18:35 oraz 20:50. Transmisje dostępne będą w kanałach Polsat Sport oraz streamingu Polsat Box Go. O godzinie 23:55 na widzów czekać będzie magazyn skrótów, podsumowujący cały czwartkowy wieczór piłkarski.
Faza play-off Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport - 19 lutego:
Godz. 18:35, Polsat Sport 1: KuPS Kuopio vs Lech Poznań
Komentarz: Bożydar Iwanow, Maciej Żurawski
Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 1: PAOK Saloniki vs Celta Vigo
Komentarz: Dominik Woźniak, Piotr Urban
Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 2: SK Brann vs Bologna FC
Komentarz: Tomasz Lach, Piotr Czachowski
Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 3: Fenerbahce Stambuł vs Nottingham Forest
Komentarz: Piotr Przybysz, Andrzej Niedzielan
Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 4: Dinamo Zagrzeb vs KRC Genk
Komentarz: Jakub Żelepień, Marcin Kaczmarek
Godz. 21:20 (premiera), Polsat Sport Premium 1: Zrinjski Mostar vs Crystal Palace
Komentarz: Jakub Baranowski, Marek Gołębiewski
Godz. 20:50, Polsat Sport 1: Jagiellonia Białystok vs ACF Fiorentina
Komentarz: Szymon Rojek, Maciej Makuszewski
Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 1: Panathinaikos Ateny vs Viktoria Pilzno
Komentarz: Tomasz Włodarczyk, Marcin Kalita
Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 2: Celtic Glasgow vs VfB Stuttgart
Komentarz: Andrzej Janisz, Przemysław Pawlak
Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 3: OSC Lille vs Crvena Zvezda
Komentarz: Sebastian Chabiniak, Marek Jóźwiak
Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 4: Omonoia FC vs HNK Rijeka
Komentarz: Paweł Wyrobek, Jacek Cyzio
Godz. 23:55, Polsat Sport Premium 2: Magazyn skrótów