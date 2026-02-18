Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast przed meczami polskich klubów w Lidze Konferencji?

W czwartek po krótkiej, zimowej przerwie na antenę Polsatu Sport powróci czwartkowe wydanie Polsat Futbol Castu.



Scenerią pierwszego odcinka po "zimowym śnie" będzie mroźna Finlandia, w której piłkarze Lecha Poznań zmierzą się z KuPS Kuopio. Bożydar Iwanow, Maciej Żurawski oraz Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl obszernie zapowiedzą ten właśnie mecz 1/16 finału Ligi Konferencji, a także odsłonią kulisy przygotowań Lecha na dalekiej Północy. Ponadto nasz zespół redakcyjny postara się pokazać nieco miasto będące areną zmagań.



Transmisja Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport