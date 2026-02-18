Hajto grzmi w sprawie Feio. "Pytanie czy musimy sobie na to pozwalać?"

Spotkanie Radomiak Radom - Korona Kielce w PKO BP Ekstraklasie od początku do końca budziło spore emocje. Po zakończeniu meczu na murawę wtargnął kibic i wywiązała się awantura, w której udział brał również sztab i piłkarze. Nieco wcześniej - jeszcze w trakcie meczu - czerwoną kartką ukarany został trener Radomiaka Goncalo Feio, który miał sugerować, zgodnie z protokołem meczowym, korupcję arbitrom spotkania. Sytuację w Polsat Futbol Cast poruszył Tomasz Hajto.

- Zapytam cię jako kulturalnego człowieka, abyś odniósł się do kolejnej sytuacji z Feio - zapytał się Tomasz Hajto prowadzący Polsat Futbol Cast.



- Sytuacja jest skandaliczna. Nie wiadomo czy potraktować to w formie żartu, prowokacji czy głupoty. Każda z tych rzeczy jest niedopuszczalna. Pytanie co powiedział Feio. W protokole znalazło się zdanie i na bliskim planie widać, że mówi: "Zapłacili wam". Nie wiem co zrobi z tym PZPN, ale rozumiem kilka meczów zawieszenia - odniósł się Roman Kołtoń.



Zdaniem eksperta kontrowersje, których główną postacią jest Feio, zaczynają przybierać niepokojące rozmiary.



- Feio przedstawia się jako niewiniątko na konferencji, bo wychodzi do dziennikarzy i mówi, że panuje nad sobą. Panuje tak, że widzimy takie sytuacje. To niebezpieczne i niepokojące i niech zajmują się tym odpowiednie instancje - dodał dziennikarz.



Krytycznie do sytuacji odniósł się także Tomasz Hajto.



- Pytanie czy my musimy w naszym kraju pozwalać sobie, żeby przyjeżdżał obcokrajowiec i nas umoralniał. Przyjeżdżał tu, szkolił się i zarabiał, żył tutaj a na koniec umoralnia ludzi w Częstochowie, Krakowie - podsumował Hajto.



- U nas jest wiara w Feio jako fachurę i na tej podstawie dostaje pracę. On się przedstawia jako niewiniątko i ktoś też mu na to przyzwalał - dodał Kołtoń.



Cała rozmowa z Polsat Futbol Cast w materiale wideo.

