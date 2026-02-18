Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Lueneburg. Relacja live i wynik na żywo

Zawiercianie w pierwszych pięciu spotkaniach czterokrotnie schodzili z parkietu zwycięsko i ponieśli tylko jedną porażkę, kiedy ulegli na wyjeździe Asseco Resovii Rzeszów 0:3. "Jurajscy Rycerze" potrzebują co najmniej punktu, aby zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Rywalem podopiecznych Michała Winiarskiego jest SVG Lueneburg, który walczy o awans do 1/8 finału jako najlepsza drużyna z trzeciego miejsca w poszczególnych grupach. Aby tak się stało, niemiecki zespół musi zapunktować w Zawierciu i dodatkowo liczyć na szczęśliwy obrót wydarzeń w innych spotkaniach. W pierwszym meczu nasi zachodni sąsiedzi ulegli u siebie wicemistrzom Polski 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Lueneburg na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport