Czas na kolejne starcia Ligi Mistrzów! Już w środę na norweskie boisko wyjdą zawodnicy miejscowego Bodo/Glimt i Interu Mediolan. Zdecydowanie większe tradycje gry w europejskich pucharach ma włoska drużyna, ale nikt nie zamierza lekceważyć rywala ze Skandynawii.

Bodo/Glimt nie miało łatwej drogi do fazy play-off, ale doskonale poradziło sobie z Atletico Madryt czy Manchesterem City. Dodając do tego wyrównane boje z Borussią Dortmund i Juventusem można stwierdzić, że Inter czeka niezwykle trudna przeprawa.



Inter z kolei również mierzył się z Borussią Dortmund, ale wygrał to spotkanie. Uległ z kolei Arsenalowi, który bezpośrednio awansował już do 1/8 finału. Drużyna Piotra Zielińskiego musi mieć się na baczności, choć może liczyć na ofensywne poczynania Lautaro Martineza. Argentyński napastnik w tej edycji zdobył już cztery bramki.



PI, Polsat Sport