Liga Mistrzów: Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray. Relacja live i wynik na żywo

Bogdanka, mimo dużych problemów kadrowych związanych z kontuzjami, znakomicie poradziła sobie w dotychczasowych spotkaniach w Champions League. Dowodem na to komplet pięciu zwycięstw i pewny awans do ćwierćfinału.

Na zakończenie fazy grupowej mistrzowie Polski rywalizują u siebie z Galatasaray, który może jeszcze powalczyć o drugie miejsce i awans do 1/8 finału lub trzecie miejsce i spoglądanie na rywali. Ta lokata pozwala bowiem na przepustkę do 1/8 finału, ale tylko jednej ekipie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Galatasaray na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport