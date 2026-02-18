Liga Mistrzów: Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Warszawianie po pięciu spotkaniach zdobyli dziewięć punktów, trzykrotnie wygrywając i ponosząc dwie porażki. Ekipa ze stolicy przegrała u siebie z Cucine 1:3. Włoski gigant jeszcze przed ostatnią kolejką zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Projekt walczy o drugą pozycję, która pozwala na grę w 1/8 finału. Warszawianie przed starciem z Cucine wypracowali sobie dwa "oczka" więcej od Montpellier, które na koniec zmagań grupowych zagra na wyjeździe z outsiderem - Haasrode Leuven. Spadek na trzecią lokatę nie daje gwarancji awansu, ponieważ tylko jeden zespół z najlepszym bilansem z trzecich miejsc otrzyma taką przepustkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport