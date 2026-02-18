Mamy dziką kartę! Rośnie reprezentacja Polski na zimowe igrzyska paralimpijskie

Zimowe

Nie ośmioro, lecz dziewięcioro zawodniczek i zawodników (plus sześciu przewodników) reprezentować będzie Polskę na XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo 2026, które odbędą się w dniach 6-15 marca. Dzięki dzikiej karcie pojedzie także Paweł Gil, który w parabiathlonie wystartuje z przewodnikiem, Radosławem Koszykiem.

Grupa polskich sportowców w strojach z białym orłem, z przodu stół z podpisami.
Nie ośmioro, lecz dziewięcioro zawodniczek i zawodników (plus sześciu przewodników) reprezentować będzie Polskę na XIV Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo 2026

- Bardzo się cieszymy, bo przez cały rok trenowaliśmy z myślą, że ta dzika karta będzie – podkreśla Jakub Twardowski, trener z ramienia Związku Kultury Fizycznej OLIMP, pracującego z osobami słabowidzącymi.

 

Twardowski jest jednocześnie przewodnikiem Piotra Garbowskiego. Wspólnie startowali już na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 r. i cztery lata później w Pekinie – w paranarciarstwie biegowym i parabiathlonie. Obecnie Garbowski stawia już wyłącznie na biegi. W kadrze OLIMP-u są także dwaj parabiathloniści: Błażej Bieńko i Paweł Gil. Wiadomo było, że spośród trzech zawodników szanse na wyjazd na igrzyska ma tylko dwóch. Trzeci mógł liczyć ewentualnie na dziką kartę, o którą starał się Polski Komitet Paralimpijski.

 

- Dwa miejsca z puli, które nam przypadły, moją decyzją otrzymali: Piotrek, jako najlepszy biegacz, oraz Błażej, jako obecnie lepszy biathlonista od Pawła – tłumaczy Twardowski. – Natomiast Paweł minimum paralimpijskie miał zrobione, nie mieścił się w kadrze na igrzyska tylko ze względu na pulę, która nam przysługiwała jako krajowi.

 

Paweł Gil to dziewiąty zawodnik parabiathlonowego Pucharu Świata w sezonie 2025/2026 w grupie osób z niepełnosprawnością wzroku (Błażej Bieńko zajął w klasyfikacji generalnej PŚ czwarte miejsce). Roli przewodnika Pawła Gila podejmie się Radosław Koszyk.

 

- To były zawodnik, obecnie amator biegów narciarskich, ale cały czas aktywny – opowiada Jakub Twardowski. – Jutro dołącza do nas na zgrupowanie.

 

Reprezentacja Polski na XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo 2026 ostatecznie liczyć więc będzie dziewięcioro zawodniczek i zawodników, spośród których sześcioro wystartuje ze wsparciem przewodników.

Informacja Prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jekaterina Kurakowa - piątkowy występ na mistrzostwach Europy
Zobacz także

Polka w najlepszej dziesiątce mistrzostw Europy! Przed nią igrzyska olimpijskie

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 