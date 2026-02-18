Mamy dziką kartę! Rośnie reprezentacja Polski na zimowe igrzyska paralimpijskie

- Bardzo się cieszymy, bo przez cały rok trenowaliśmy z myślą, że ta dzika karta będzie – podkreśla Jakub Twardowski, trener z ramienia Związku Kultury Fizycznej OLIMP, pracującego z osobami słabowidzącymi.

Twardowski jest jednocześnie przewodnikiem Piotra Garbowskiego. Wspólnie startowali już na igrzyskach w Pjongczangu w 2018 r. i cztery lata później w Pekinie – w paranarciarstwie biegowym i parabiathlonie. Obecnie Garbowski stawia już wyłącznie na biegi. W kadrze OLIMP-u są także dwaj parabiathloniści: Błażej Bieńko i Paweł Gil. Wiadomo było, że spośród trzech zawodników szanse na wyjazd na igrzyska ma tylko dwóch. Trzeci mógł liczyć ewentualnie na dziką kartę, o którą starał się Polski Komitet Paralimpijski.

- Dwa miejsca z puli, które nam przypadły, moją decyzją otrzymali: Piotrek, jako najlepszy biegacz, oraz Błażej, jako obecnie lepszy biathlonista od Pawła – tłumaczy Twardowski. – Natomiast Paweł minimum paralimpijskie miał zrobione, nie mieścił się w kadrze na igrzyska tylko ze względu na pulę, która nam przysługiwała jako krajowi.

Paweł Gil to dziewiąty zawodnik parabiathlonowego Pucharu Świata w sezonie 2025/2026 w grupie osób z niepełnosprawnością wzroku (Błażej Bieńko zajął w klasyfikacji generalnej PŚ czwarte miejsce). Roli przewodnika Pawła Gila podejmie się Radosław Koszyk.

- To były zawodnik, obecnie amator biegów narciarskich, ale cały czas aktywny – opowiada Jakub Twardowski. – Jutro dołącza do nas na zgrupowanie.

Reprezentacja Polski na XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo 2026 ostatecznie liczyć więc będzie dziewięcioro zawodniczek i zawodników, spośród których sześcioro wystartuje ze wsparciem przewodników.

Informacja Prasowa