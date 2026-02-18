Najdroższe medale w historii. Tyle warty jest złoty

Wszystkie medale mają średnicę 80 mm i grubość 10 mm. Złote ważą 506 gramów, w tym sześć to czyste złoto, srebrne – 500 g, a brązowe – 420 g.

ZOBACZ TAKŻE: Polki rozbudziły nadzieje. Dziś wystartuje sztafeta

W oparciu o najnowsze wyceny szacowana wartość odlewu złotego medalu igrzysk, wyprodukowanego głównie na bazie ze srebra i miedzi, wynosi ok. 1680 euro, czyli około dwa razy więcej niż w przypadku tego trofeum z Paryża 2024 i prawie sześć razy więcej niż nagrody za triumf w olimpijskich zmaganiach w Turynie 20 lat temu.

Do 1912 roku złote medale były z litego złota. Od tego czasu jednak, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), są one wykonane ze srebra i pokryte sześciogramową warstwą czystego złota – połączenie znane jako srebro-pozłacane.

Srebrne medale są wykonane głównie ze srebra próby 925 i warte niemal 900 euro, co także jest olimpijskim rekordem. Z kolei brązowe - od ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu - z miedzi, z niewielką domieszką cynku, o bardzo niskiej wartości.

Włoska mennica (IPZS) wybiła łącznie 1146 medali - po 245 złotych, srebrnych i brązowych na igrzyska olimpijskie, które potrwają do 22 lutego, oraz po 137 w poszczególnych kolorach na marcowe igrzyska paralimpijskie.