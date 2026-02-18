Oto partnerki znanych skoczków narciarskich. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Zimowe

Oto partnerki znanych skoczków narciarskich. Na kogo wsparcie mogą liczyć?

Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Jeśli chodzi o skoki narciarskie, znakomicie spisali się reprezentanci Polski. Trzy medale zdobył Kacper Tomasiak, a w duecie z nim po srebro sięgnął także Paweł Wąsek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niemcy wściekli po konkursie skoków! "Nikt z nas tego nie rozumie"

 

Zarówno polscy, jak i zagraniczni zawodnicy podczas zmagań czy to w trakcie igrzysk, czy Pucharu Świata, mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie najbliższych.

 

Z kim związani są znani skoczkowie?

Partnerki skoczków narciarskich:

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDER ZNISZCZOŁDAWID KUBACKIKAMIL STOCHPIOTR ŻYŁASKOKIZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Apoloniusz Tajner: To był bardzo dobry ruch trenera Maciusiaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 