Paweł Wąsek uroczyście powitany! Medalista olimpijski wrócił do kraju (ZDJĘCIA)

Zimowe

Paweł Wąsek został uroczyście powitany na rynku w Ustroniu. Polski skoczek zdobył medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.

Polscy skoczkowie wrócili z igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, skąd przywieźli trzy medale.

 

Wąsek, razem z Kacprem Tomasiakiem, wywalczył srebro w konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo.

 

- Na pewno takie sukcesy uskrzydlają, dodają pewności siebie, więc mam nadzieję, że w tym sezonie uda się jeszcze coś fajnego wyskakać - przyznał w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.

 

Wąsek został uroczyście powitany na rynku w Ustroniu, natomiast na Tomasiaka kibice czekali w Bystrej.

Paweł Wąsek już w Polsce. Tak powitano medalistę olimpijskiego:

