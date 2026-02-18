Polscy skoczkowie wrócili z igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, skąd przywieźli trzy medale.

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki znanych skoczków narciarskich. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Wąsek, razem z Kacprem Tomasiakiem, wywalczył srebro w konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo.

- Na pewno takie sukcesy uskrzydlają, dodają pewności siebie, więc mam nadzieję, że w tym sezonie uda się jeszcze coś fajnego wyskakać - przyznał w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.

Wąsek został uroczyście powitany na rynku w Ustroniu, natomiast na Tomasiaka kibice czekali w Bystrej.

Paweł Wąsek już w Polsce. Tak powitano medalistę olimpijskiego:

Paweł Wąsek uroczyście powitany! Medalista olimpijski wrócił do kraju (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

BS, Polsat Sport