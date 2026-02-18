Pigeon wystąpi w finale B na igrzyskach
Reprezentant Polski Felix Pigeon zajął trzecie miejsce w półfinale wyścigu na 500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie i pojedzie w finale B.
Awans do finału wywalczyło po dwóch najlepszych zawodników z każdej z dwóch serii oraz najszybszy z trzecich miejsc.
Pigeon na początku pierwszego półfinału był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na trzecie miejsce, korzystając z upadku dwóch innych zawodników. Uzyskał czas 41,026 s. Jego rezultat okazał się jednak gorszy od trzeciego łyżwiarza drugiego półfinału - Holendra Teuna Boera, który wywalczył awans do finału - 40,295.
Najszybszy w półfinałach był Holender Jens van 'T Wout - 40,064.
W eliminacjach odpadł Michał Niewiński.
