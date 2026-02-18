Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?

Semirunnij w styczniu w Tomaszowie Maz. został wicemistrzem Europy na 1500 m. Wówczas brakowało jednak niektórych czołowych panczenistów Starego Kontynentu. W Mediolanie do rywalizacji przystąpią dodatkowo rywale z innych części świata, na czele z Jordanem Stolzem. Amerykanin przed igrzyskami zapowiadał, że interesują go cztery złote medale. Swoje plany zrealizował już w połowie, wygrywając na 500 i 1000 m. Na tych dystansach dwukrotnie tuż za podium plasował się Damian Żurek.

ZOBACZ TAKŻE: Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."

W czwartek rywalizację zakończą też łyżwiarki figurowe. W finale - programie dowolnym - solistek zaprezentuje się Jekaterina Kurakowa, która zajmuje 19. miejsce po programie krótkim. Reprezentantka Polski, która była 12. w poprzednich igrzyskach w Pekinie, otrzymała w nim najwyższą w tym sezonie notę 60,14. Prowadzi dość niespodziewanie Japonka Ami Nakai - 78,71 pkt.

Zmagania w kombinacji norweskiej zakończy rywalizacja drużynowa na dużej skoczni i w biegu na 7,5 km. Biało-czerwoni będą reprezentowani przez Kacpra Jarząbka i Miłosza Krzempka. Obaj w konkurencjach indywidulnych dwukrotnie byli pod koniec stawki. W obu przypadkach triumfował Norweg Jens Luraas Oftebro.

W debiutującym w programie igrzysk skialpinizmie zaprezentują się Iwona Januszyk i Jan Elantkowski. To połączenie narciarstwa biegowego i alpejskiego. Zawody polegają na wspinaczce - częściowo na nartach, częściowo pieszo z nartami w plecaku - na określony punkt, z którego potem należy jak najszybciej zjechać. Rywalizacja w Bormio rozpocznie się od porannych kwalifikacji, a finały zostały zaplanowane na wczesne popołudnie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w czwartek 19.02. Starty Polaków. Kiedy?

kombinacja norweska

10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

19.00 solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)

łyżwiarstwo szybkie

16.30 1500 m M (Władimir Semirunnij)

skialpinizm

9.50 sprint K, kwalifikacje (Iwona Januszyk)

10.30 sprint M, kwalifikacje (Jan Elantkowski)

12.55 sprint K, półfinały

13.25 sprint M, półfinały

13.55 sprint K

14.15 sprint M

BS, PAP