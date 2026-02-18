Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?
W czwartek na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo wystartuje sześcioro polskich sportowców. Najciekawiej zapowiada się występ srebrnego medalisty na 10 000 m, panczenisty Władimira Semirunnija, który pojedzie na 1500 m. Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w czwartek. Kto startuje? Kiedy?
Semirunnij w styczniu w Tomaszowie Maz. został wicemistrzem Europy na 1500 m. Wówczas brakowało jednak niektórych czołowych panczenistów Starego Kontynentu. W Mediolanie do rywalizacji przystąpią dodatkowo rywale z innych części świata, na czele z Jordanem Stolzem. Amerykanin przed igrzyskami zapowiadał, że interesują go cztery złote medale. Swoje plany zrealizował już w połowie, wygrywając na 500 i 1000 m. Na tych dystansach dwukrotnie tuż za podium plasował się Damian Żurek.
ZOBACZ TAKŻE: Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."
W czwartek rywalizację zakończą też łyżwiarki figurowe. W finale - programie dowolnym - solistek zaprezentuje się Jekaterina Kurakowa, która zajmuje 19. miejsce po programie krótkim. Reprezentantka Polski, która była 12. w poprzednich igrzyskach w Pekinie, otrzymała w nim najwyższą w tym sezonie notę 60,14. Prowadzi dość niespodziewanie Japonka Ami Nakai - 78,71 pkt.
Zmagania w kombinacji norweskiej zakończy rywalizacja drużynowa na dużej skoczni i w biegu na 7,5 km. Biało-czerwoni będą reprezentowani przez Kacpra Jarząbka i Miłosza Krzempka. Obaj w konkurencjach indywidulnych dwukrotnie byli pod koniec stawki. W obu przypadkach triumfował Norweg Jens Luraas Oftebro.
W debiutującym w programie igrzysk skialpinizmie zaprezentują się Iwona Januszyk i Jan Elantkowski. To połączenie narciarstwa biegowego i alpejskiego. Zawody polegają na wspinaczce - częściowo na nartach, częściowo pieszo z nartami w plecaku - na określony punkt, z którego potem należy jak najszybciej zjechać. Rywalizacja w Bormio rozpocznie się od porannych kwalifikacji, a finały zostały zaplanowane na wczesne popołudnie.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w czwartek 19.02. Starty Polaków. Kiedy?
kombinacja norweska
10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg
łyżwiarstwo figurowe
19.00 solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)
łyżwiarstwo szybkie
16.30 1500 m M (Władimir Semirunnij)
skialpinizm
9.50 sprint K, kwalifikacje (Iwona Januszyk)
10.30 sprint M, kwalifikacje (Jan Elantkowski)
12.55 sprint K, półfinały
13.25 sprint M, półfinały
13.55 sprint K
14.15 sprint M