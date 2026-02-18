Polak na miejscu punktowanym! Co za emocje na ZIO 2026

Finał był zacięty, chociaż od początku na prowadzenie wysunął się Dubois, który był najszybszy - 40,835. To pierwszy złoty medal Kanadyjczyka w Mediolanie, wcześniej wywalczył srebro ze sztafetą mieszaną. Na koncie ma też trzy krążki z Pekinu - złoto z męską sztafetą, srebro na 1500 m i brąz na 500 m.

Melle van 'T Wout uzyskał czas 40,912, a jego młodszy brat Jens - 41,908.

Zdyskwalifikowany w finale A został najszybszy w ćwierćfinale Kanadyjczyk William Dandjinou.

Pigeon w finale B zastosował inną taktykę, niż wcześniej w ćwierćfinale i półfinale, gdzie raczej trzymał się z tyłu. Ostatni wyścig rozpoczął na drugim miejscu, ale na przedostatnim okrążeniu wpadł na jednego z rywali i się potknął. Do mety dojechał jako trzeci i uplasował się ostatecznie na ósmym miejscu w tej konkurencji.

W eliminacjach odpadł Michał Niewiński.

BS, PAP