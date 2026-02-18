Polak na miejscu punktowanym! Co za emocje na ZIO 2026

Zimowe

Reprezentant Polski Felix Pigeon zajął ósme miejsce w wyścigu na 500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Finałową rywalizację wygrał Kanadyjczyk Steven Dubois, srebro wywalczył Holender Melle van 'T Wout, a brąz jego brat Jens.

Trzech łyżwiarzy szybkich w kaskach i strojach sportowych na lodowym torze podczas zawodów.
fot. PAP
Felix Pigeon w akcji.

Finał był zacięty, chociaż od początku na prowadzenie wysunął się Dubois, który był najszybszy - 40,835. To pierwszy złoty medal Kanadyjczyka w Mediolanie, wcześniej wywalczył srebro ze sztafetą mieszaną. Na koncie ma też trzy krążki z Pekinu - złoto z męską sztafetą, srebro na 1500 m i brąz na 500 m.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki znanych skoczków narciarskich. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

Melle van 'T Wout uzyskał czas 40,912, a jego młodszy brat Jens - 41,908.

 

Zdyskwalifikowany w finale A został najszybszy w ćwierćfinale Kanadyjczyk William Dandjinou.

 

Pigeon w finale B zastosował inną taktykę, niż wcześniej w ćwierćfinale i półfinale, gdzie raczej trzymał się z tyłu. Ostatni wyścig rozpoczął na drugim miejscu, ale na przedostatnim okrążeniu wpadł na jednego z rywali i się potknął. Do mety dojechał jako trzeci i uplasował się ostatecznie na ósmym miejscu w tej konkurencji.

 

W eliminacjach odpadł Michał Niewiński.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FELIX PIGEONZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jekatierina Kurakowa: Śledzę zmagania polskich skoczków

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 