Polka nie ukończyła drugiego przejazdu. Złoty medal Shiffrin

Shiffrin po pierwszym przejeździe miała 0,82 sekundy przewagi nad drugą Leną Duerr. Niemka w finałowym przejeździe pomyliła się już na pierwszej tyczce. Trzecie miejsce zajmowała Szwedka Cornelia Oehlund, która w drugim przejeździe złamała kijek.

Sawicka była wolniejsza od Amerykanki o 5,90 i zajmowała 49. miejsce. Nie ukończyła jednak drugiego przejazdu.

Shiffrin uzyskała drugi czas drugiego przejazdu. Ostatecznie wyprzedziła srebrną medalistkę Rast o 1,5 sekundy i trzecią w klasyfikacji Swenn Larsson o 1,71. Tuż za podium uplasowała się Szwajcarka Wendy Holdener.

Slalom kobiet był ostatnią konkurencją narciarstwa alpejskiego w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Shiffrin wykorzystała zatem ostatnią szansę na zdobycie medalu. Wcześniej zajęła 11. miejsce w supergigancie oraz wraz z Breezy Johnson była czwarta w kombinacji drużynowej.

30-latka jest jedną z najlepszych narciarek alpejskich w historii. Wygrała rekordowe 108 zawodów Pucharu Świata. Ma teraz w dorobku cztery medale olimpijskie. W 2014 roku w Soczi triumfowała w slalomie. Cztery lata później w Pjongczangu wywalczyła złoto w slalomie gigancie i srebro w superkombinacji. Ponadto od 2013 roku zdobyła 15 medali mistrzostw świata, w tym osiem złotych.

Wyniki slalomu kobiet w narciarstwie alpejskim:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.39,10 (47,13/51,97)

2. Camille Rast (Szwajcaria) strata 1,50 (48,18/52,42)

3. Anna Swenn Larsson (Szwecja) 1,71 (48,29/52,52)

4. Wendy Holdener (Szwajcaria) 1,93 (48,29/52,74)

5. Katharina Truppe (Austria) 2,00 (48,77/52,33)

6. Katharina Huber (Austria) 2,08 (48,68/52,50)

7. Melanie Meillard (Szwajcaria) 2,15 (49,07/52,18)

8. Paula Moltzan (USA) 2,19 (49,90/51,39)

9. Emma Aicher (Niemcy) 2,49 (48,45/53,14)

10. Caitlin McFarlane (Francja) 2,68 (48,88/52,90)

...

Aniela Sawicka (Polska) nie ukończyła (53,03)