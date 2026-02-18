Polka nie ukończyła zmagań podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026

Amerykańska narciarka alpejska Mikaela Shiffrin wygrała slalom w zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Srebrny medal zdobyła Szwajcarka Camille Rast, a brązowy Szwedka Anna Swenn Larsson. Aniela Sawicka nie ukończyła drugiego przejazdu, po pierwszym była 49.

Narciarka alpejska w czerwono-białym stroju zjazdowym pokonuje trasę narciarską, zamazane czerwone tyczki w tle.
fot. AFP
Aniela Sawicka

Shiffrin po pierwszym przejeździe miała 0,82 sekundy przewagi nad drugą Leną Duerr. Niemka w finałowym przejeździe pomyliła się już na pierwszej tyczce. Trzecie miejsce zajmowała Szwedka Cornelia Oehlund, która w drugim przejeździe złamała kijek.

 

Sawicka była wolniejsza od Amerykanki o 5,90 i zajmowała 49. miejsce. Nie ukończyła jednak drugiego przejazdu.

 

Shiffrin uzyskała drugi czas drugiego przejazdu. Ostatecznie wyprzedziła srebrną medalistkę Rast o 1,5 sekundy i trzecią w klasyfikacji Swenn Larsson o 1,71. Tuż za podium uplasowała się Szwajcarka Wendy Holdener.

 

Slalom kobiet był ostatnią konkurencją narciarstwa alpejskiego w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Shiffrin wykorzystała zatem ostatnią szansę na zdobycie medalu. Wcześniej zajęła 11. miejsce w supergigancie oraz wraz z Breezy Johnson była czwarta w kombinacji drużynowej.

 

30-latka jest jedną z najlepszych narciarek alpejskich w historii. Wygrała rekordowe 108 zawodów Pucharu Świata. Ma teraz w dorobku cztery medale olimpijskie. W 2014 roku w Soczi triumfowała w slalomie. Cztery lata później w Pjongczangu wywalczyła złoto w slalomie gigancie i srebro w superkombinacji. Ponadto od 2013 roku zdobyła 15 medali mistrzostw świata, w tym osiem złotych.

BS, PAP
