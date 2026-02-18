Power Volley Milano - Steam Politechnika Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Power Volley Milano - Steam Politechnika Częstochowa to środowe spotkanie siatkarskiego Pucharu Challenge. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Siatkarze w niebieskich strojach i jeden zawodnik w zielonym trykocie podczas meczu siatkówki
Power Volley Milano - Steam Politechnika Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.

 

W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.

 

Ekipa prowadzona przez Ljubomira Travicę w ramach Pucharu Challenge zmierzy się z Milano. Jaki będzie wynik?

Milano - Politechnika Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Power Volley Milano - Steam Politechnika Częstochowa poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Power Volley Milano - Steam Politechnika Częstochowa, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

EUROPEJSKIE PUCHARYLUCIANO DE CECCOŁUKASZ ŻYGADŁOSIATKÓWKASTEAM POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA
