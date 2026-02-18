Puchar Challenge: Power Volley Milano - Steam Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Power Volley Milano podejmie Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Challenge. Kto wywalczy awans? Relacja live i wynik na żywo meczu Power Volley Milano - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.

W pierwszym starciu ćwierćfinałowym siatkarze spod Jasnej Góry nie mieli szans z Włochami. Na własnym boisku ulegli im w trzech setach. Sytuacja na europejskim podwórku stała się zatem dramatyczna - by awansować do półfinału, Norwid musiałby wygrać z Milano za trzy punkty, a potem ograć rywali w zlotym secie.

 

Priorytetem ekipy spod Jasnej Góry zdaje się być jednak utrzymanie w PlusLidze. Realizacja tego celu będzie szalenie trudna, bo strata do bezpiecznej lokaty wynosi cztery punkty.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Power Volley Milano - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

