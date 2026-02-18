Reprezentant Polski awansował do półfinału na igrzyskach

Awans do półfinału wywalczyło po dwóch najlepszych zawodników z każdej z czterech serii oraz dwóch z trzecich miejsc z najlepszymi czasami lub awansowanych przez sędziów, jeśli ucierpieli po czyimś przewinieniu.

Pigeon na początku swojego wyścigu był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na drugie miejsce. Finiszował w czasie 40,770 s. W jego serii najszybszy był Holender Melle van 'T Wout - 40,554.

Najszybszy w ćwierćfinałach był Kanadyjczyk William Dandjinou - 40,330.

W eliminacjach odpadł Michał Niewiński.

PAP