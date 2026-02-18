Reprezentant Polski awansował do półfinału na igrzyskach

Zimowe

Reprezentant Polski Felix Pigeon awansował do półfinału wyścigu na 500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Półfinały i finał zaplanowano na środowy wieczór.

Trzech zawodników short tracka w kaskach i strojach sportowych ściga się na lodowisku.
fot. PAP
Felix Pigeon

Awans do półfinału wywalczyło po dwóch najlepszych zawodników z każdej z czterech serii oraz dwóch z trzecich miejsc z najlepszymi czasami lub awansowanych przez sędziów, jeśli ucierpieli po czyimś przewinieniu.

 

Pigeon na początku swojego wyścigu był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na drugie miejsce. Finiszował w czasie 40,770 s. W jego serii najszybszy był Holender Melle van 'T Wout - 40,554.

 

Najszybszy w ćwierćfinałach był Kanadyjczyk William Dandjinou - 40,330.

 

W eliminacjach odpadł Michał Niewiński. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polska gospodarzem igrzysk w 2040 lub 2044 roku? "Bardzo podoba mi się ta idea"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 