Reprezentant Polski awansował do półfinału na igrzyskach
Reprezentant Polski Felix Pigeon awansował do półfinału wyścigu na 500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Półfinały i finał zaplanowano na środowy wieczór.
Felix Pigeon
Awans do półfinału wywalczyło po dwóch najlepszych zawodników z każdej z czterech serii oraz dwóch z trzecich miejsc z najlepszymi czasami lub awansowanych przez sędziów, jeśli ucierpieli po czyimś przewinieniu.
Pigeon na początku swojego wyścigu był piąty, ale na ostatnim okrążeniu zdołał przebić się na drugie miejsce. Finiszował w czasie 40,770 s. W jego serii najszybszy był Holender Melle van 'T Wout - 40,554.
Najszybszy w ćwierćfinałach był Kanadyjczyk William Dandjinou - 40,330.
W eliminacjach odpadł Michał Niewiński.
