Rosja dopuszczona do startu na igrzyskach! Prezes komitetu odniósł się do sprawy

Cały sportowy świat grzmi po decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który zdecydował się na dopuszczenie Rosji i Białorusi do startów na najbliższych igrzyskach pod własną flagą. Do sytuacji odniósł się również Łukasz Szeliga - prezes polskiego związku, który w rozmowie z Karoliną Szostak skomentował proces decyzyjny jaki stał za takim stanem rzeczy.

- Decyzja dla całej Europy i dla mnie również jest kontrowersyjna, natomiast została podjęta przez międzynarodowe i demokratyczne gremium, które spotykało się w tej sprawie kilkukrotnie. Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, w Bonn została podjęta decyzja o tym, że Rosja nie zostanie dopuszczona do startu w kolejnych igrzyskach. Sam początek był kontrowersyjny w Pekinie, ponieważ pierwotnie Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zgodził się na to, aby Rosja wystartowała, po czym pod wpływem presji z różnych środowisk, co miało miejsce na całym świecie, następnego dnia Rosja została wycofana. I tak przebiegały kolejne głosowania, w Bonn Rosja zostaje wykluczona, ale odwołuje się do sądu w Niemczech, gdzie siedzibę ma Międzynarodowy Komitet Paralimpijski w Niemczech. Robimy ponowne międzynarodowe głosowanie, Rosja zostaje dopuszczona do startu pod neutralną flagą, mijają dwa lata, musi zostać podjęta decyzja na nowo w tej sprawie i jesienią minionego roku podczas zjazdu generalnego mamy sytuację, która została moim zdaniem źle przygotowana - powiedział Szeliga.



Jak zatem wyglądała procedura w tej sytuacji?



- Głosowanie odbywało się dwustopniowo i na początku był wybór: Rosja zostaje dopuszczona do startu lub nie. Jeśli zostaje dopuszczona, co zostało przegłosowane, pojawił się wariant czy pod flagą neutralną lub swoją i również to głosowanie mogło zostać inaczej zorganizowane. Mógł od razu być dopuszczony wariant, gdzie udział jest warunkowany tym, czy startują jako neutralni sportowcy - dodał prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.



Jak w takiej sytuacji mają odnaleźć się sportowcy z innych krajów, a przede wszystkim Ukrainy, która wciąż walczy na froncie z rosyjskimi siłami?



- To trudna sytuacja. Najtrudniejsza dla zawodników z Ukrainy, którym przyjdzie rywalizować ze swoimi agresorami na arenach sportowych i to nie będzie łatwe. Nie mamy wyjścia. Trzeba skupić się na tym, co mamy do zrobienia, czyli jak najlepszych startach i na tym powinni skoncentrować się zawodnicy. Nie jest to komfortowa sytuacja, gdy obok presji związanej ze startem, pojawia się wątek, który będzie rozpraszający i będzie wywoływać dodatkowe myśli u ludzi, którzy tam się znajdą i będą oglądać te zawody - podsumował Szeliga.



XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo odbędą się w dniach 6-15 marca 2026 roku. Wystartuje w nich ok. 665 parasportowców.



Cała rozmowa z Łukaszem Szeligą w materiale wideo.

