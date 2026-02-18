Rywalka Świątek walczy z hejtem. "Nie masz pojęcia, jak to jest"

Badosa prowadziła w Dubaju 4:1, lecz potem przegrała pięć gemów z rzędu i uległa 4:6. Po pierwszym secie skorzystała z pomocy medycznej, a potem się poddała. Hiszpanka ostro skrytykowała "obraźliwy" komentarz, który ukazał się po meczu ze Switoliną. Jeden z kibiców zarzucił jej brak szacunku do tenisa.

ZOBACZ TAKŻE: Smutny koniec przygody Linette w Dubaju. Dunka była zbyt mocna

- Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z przewlekłą kontuzją i mimo to kontynuować grę. Budzić się każdego dnia, nie wiedząc, jak zareaguje twoje ciało, szukając rozwiązań i walcząc o coś, co kochasz oraz dawać z siebie wszystko, nawet gdy jest to tak trudne - napisała tenisistka.

Przekazała też, że zmagała się z niekończącymi się koszmarami, próbując znaleźć rozwiązanie problemów zdrowotnych, ale możliwość powrotu kort tenisowy była warta zachodu. Badosa cierpi na przewlekły ból pleców, który sprawił, że od 2024 roku rozważa zakończenie kariery. Obecnie zajmuje 70. miejsce w rankingu WTA.

- Będę próbować dalej. To się nie zmieni. Podejmę kolejne próby, bo robię to dla mojej pasji. Nawet jeśli będę miała jeden procent szans na kontynuowanie kariery, to zamierzam ją wykorzystać. Tak właśnie widzę i rozumiem życie – zaznaczyła.

- Narzekamy, gdy widzimy, że tenisistki cierpią i mają problemy ze zdrowiem psychicznym, ale nie jestem tym zaskoczona. Wystarczy spojrzeć ile jest nienawiści i pseudoekspertów, z którymi mamy do czynienia - podkreśliła.

Komentarze Badosy na nowo rozpaliły szerszą debatę na temat sportowców, którzy muszą radzić sobie z krzywdzącymi komentarzami w mediach społecznościowych. WTA poinformowała agencję Reuters, że ochrona zawodniczek i całej społeczności tenisowej przed groźbami i nadużyciami w Internecie pozostaje jednym z priorytetów organu zarządzającego kobiecym tenisem.