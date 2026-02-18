Siatkarz PlusLigi nie szczędził trenerowi gorzkich słów! "Kilku zawodników dojechał psychicznie"

Zespół z Częstochowy w tym sezonie prezentuje się daleko od ideału zajmując ostatnie miejsce w PlusLidze i stoi przed realną perspektywą spadku. Na temat sytuacji Norwida wypowiedział się jego przyjmujący - Bartłomiej Lipiński, który zabrał głos na łamach magazynu Siatkarskie Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Ukraiński miliarder pokazał gest. Przekazał pieniądze zdyskwalifikowanemu olimpijczykowi



- Cały czas nie możemy dopiąć wyniku do końca. Gramy trochę lepiej, ale nie jesteśmy w stanie przełożyć tego na punkty w tabeli - podsumował zawodnik.



Znacznie więcej przestrzeni w rozmowie poświęcił byłemu trenerowi zespołu - Guillermo Falasce. Zdaniem Lipińskiego, to właśnie praca szkoleniowca na początku sezonu wciąż rzutuje na formę drużyny, która zajmuje ostatnie miejsce w lidze.



- Mamy swoje problemy, które myślę zaczęły się na początku sezonu z poprzednim szkoleniowcem, który miał inne oczekiwania w stosunku do niektórych graczy. Kilku zawodników mocno “dojechał” psychicznie. To nic prostego, kiedy przychodzisz na trening i słyszysz od szkoleniowca, ze nie potrafisz zagrywać, albo przyjmować czy we Włoszech byś grał za część tego, co w Polsce. Może to mieć wpływ na to, jak prezentujesz się w dalszej części sezonu, więc zostały popełnione jakieś błędy i za nami się to ciągnie, bo my potrafimy grać w siatkówkę i wiemy, że potrafimy walczyć z każdym - dodał Lipiński.



Norwid od listopada trenuje już pod wodzą nowego szkoleniowca - doświadczonego trenera Ljubomira Travicy. Zespół z Częstochowy traci cztery punkty do bezpiecznej lokaty.

Polsat Sport