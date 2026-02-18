Smutny koniec przygody Linette w Dubaju. Dunka była zbyt mocna

Po pokonaniu w 1/16 finału Jekateriny Aleksandrowej na Linette czekało kolejne trudne wyzwanie. O ćwierćfinał Polka zagrała z Clarą Tauson, notowaną na 15. pozycji w rankingu WTA.

W pierwszym secie długo żadna z zawodniczek nie potrafiła przełamać rywalki. Aż do stanu 4:4 spotkanie było wyrównane. Dopiero w dziewiątym gemie obejrzeliśmy pierwszego breaka. Na nieszczęście Polki - autorstwa Tauson. Dunka wyszła tym samym na prowadzenie 5:4, a po chwili wykorzystała własny serwis, wygrywając tę partię 6:4.



Druga odsłona miały inny przebieg. Tauson od razu przełamała Linette, przejmując od początku inicjatywę. W piątym gemie powtórzyła swój wyczyn, uciekając tym samym Polce na 4:1.

Poznanianka była w stanie odpowiedzieć jednym przełamaniem, ale to było zbyt mało. Ostatecznie Dunka wygrała 6:2, a cały mecz - 2:0.

Magda Linette - Clara Tauson 4:6, 2:6