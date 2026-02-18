W środę polskich zawodników czekają kolejne olimpijskie starty. W programie Studio Mediolan Cortina odniesiemy się do startów biathlonistek w sztafecie 4x6 km, sprintów drużynowych biegaczek i biegaczy, występu Anieli Sawickiej w alpejskim slalomie oraz wyścigów na 500 metrów w short tracku Feliksa Pigeona.



Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą wicemistrz olimpijski z Turynu w biathlonie i ekspert Eurosportu Tomasz Sikora, ekspert Eurosportu i Polsatu Sport Grzegorz Pajda oraz prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych Zdzisław Ingielewicz. W programie odniesiemy się również do perspektywy budowy toru saneczkarskiego w Polsce oraz sprawdzimy, jak przebiegało powitanie Kacpra Tomasiaka w siedzibie klubu w Bystrej.



Posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Aleksandra Szutenberg.



Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny na naszym kanale YouTube.