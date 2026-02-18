Świetny występ polskiej sztafety na igrzyskach. Najlepszy wynik w historii

Mąka - pierwsza z Polek - na strzelnicy nie spisała się najlepiej. W sumie musiała dobierać aż cztery naboje. W tym momencie Biało-Czerwone znalazły się na 16. miejsce, tracąc ponad 46 s do prowadzących na zmianę Niemek i Francuzek. Te drugie niespodziewanie początkowo straciły kontakt z czołówką, zaliczając rundę karną (Camille Bened). Przez moment na czele była też brązowa medalistka na 15 km, Bułgarka Lora Christowa.

Żuk bezbłędnie wypadła przy strzelaniu z pozycji leżącej i zaczęła odrabiać straty. Stawkę otwierały Niemki, zawdzięczając to dobrej dyspozycji Franziski Preuss. Polka wyprowadziła drużynę na 10. miejsce, mimo konieczności dobierania naboi przy drugiej wizycie na strzelnicy. Na półmetku klasyfikacja przybrała nieoczekiwany obrót, gdyż prowadziły Łotyszki przed Bułgarkami. Trzecie były Francuzki dzięki bardzo dobrej postawie Lou Jeanmonnot.

Szybko na trzeciej zmianie „Trójkolorowe” objęły prowadzenie, które urosło do ponad 40 s, za sprawą Oceane Michelon. Biało-Czerwone były siódme i do podium w pewnym momencie traciły nieco ponad 10 s. To zasługa dobrze strzelającej Jakieły, choć za drugim razem musiała dobierać wszystkie przysługujące dodatkowe naboje. Polka, podobnie jak koleżanki z reprezentacji, uniknęła jednak rundy karnej.

Na ostatniej zmianie emocji w walce o złoto nie było - Julia Simon minęła linię mety jako pierwsza i sięgnęła po trzecie złoto w Anterselvie. Wcześniej triumfowała na 15 km i w sztafecie mieszanej.

Drugie ze stratą 51,3 s były Szwedki, a trzecie Norweżki - 1.07,6.

Sidorowicz wysunęła się przed ostatnim strzelaniem na piąte miejsce. Musiała jednak dobrać wszystkie naboje i ostatecznie skończyło się na szóstej lokacie.

Dotychczas najlepiej polskie biathlonistki spisały się w Turynie (2006) i Pjongczangu (2018), gdzie uplasowały się na siódmej pozycji.

Wyniki sztafety 4x6 km biathlonistek:

1. Francja 1:10.22,7 [1 karna runda + 6 dobierań) [Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Julia Simon]

2. Szwecja strata 51,3 (1+7) [Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, Hanna Oeberg]

3. Norwegia 1.07,6 (0+7) [Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten, Maren Kirkeeide]

4. Niemcy 1.29,1 (1+9)

5. Czechy 2.07,5 (1+10)

6. Polska 2.14,8 (0+12) [Anna Mąka, Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz]

7. Finlandia 2.28,7 (0+9)

8. Szwajcaria 2.47,6 (1+10)

9. Ukraina 3.19,5 (0+9)

10. Słowacja 3.40,8 (0+10)

Polsat Sport, PAP