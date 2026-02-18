Tak jest! Polacy awansowali do finału

Maciej Staręga i Dominik Bury awansowali do finału sprintu drużynowego techniką dowolną w biegach narciarskich podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Polacy mieli 15. rezultat, ostatni dający kwalifikację.

Narciarz biegowy w czerwonym stroju z numerem startowym 132 i symbolem olimpijskim, podczas zawodów.
fot. PAP/EPA

Najszybsi w kwalifikacjach byli Amerykanie - 5.45,72. Biało-czerwoni byli wolniejsi o 11,98 s.

 

Walkę o medale zaplanowano na godzinę 12.15. 30 minut wcześniej ścigać o nie będą się kobiety, z udziałem Izabeli Marcisz i Moniki Skinder, które w eliminacjach miały 11. rezultat. 

