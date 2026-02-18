Ujawniamy! Zapadła decyzja ws. Pucharu Świata w Zakopanem

Szef światowych skoków Sandro Pertile w rozmowie z Michałem Białońskim ujawnił, że zapadła decyzja w sprawie Pucharu Świata w Zakopanem. - W kalendarzu na przyszły sezon wrócimy do opcji piątek, sobota, niedziela na Wielkiej Krokwi - przyznał na łamach Polsatu Sport.

Skocznia narciarska w Zakopanem nocą podczas opadów śniegu, z widocznymi trybunami i kibicami.
fot. Cyfrasport
Michał Białoński: W kalendarzu na ten sezon Zakopane straciło jeden konkurs indywidualny. Myśli pan, że jest szansa, aby to zmienić w kalendarzu na sezon 2026/2027?

 

Sandro Pertile: Dlaczego Zakopane straciło konkurs?

 

Nie było kwalifikacji w piątek, rywalizacja zaczynała się od soboty. Na dodatek nie było dwóch konkursów indywidualnych, tylko jeden, zamiast drugiego odbył się zawody duetów.

 

To prawda, w Zakopanem zaczęliśmy rywalizację w sobotę, gdyż przerwa po Turnieju Czterech Skoczni była bardzo krótka. Dziś rano mieliśmy spotkanie online z organizatorami zawodów PŚ w Zakopanem. W kalendarzu na przyszły sezon wrócimy do opcji piątek, sobota, niedziela na Wielkiej Krokwi. W piątek odbędą się kwalifikacje i będą dwa konkursu. Tak już pozostanie, tradycyjnie w Zakopanem odbędą się dwa konkursy, w tym jeden drużynowym. Ostatnio nie było inaczej, po prostu straciliśmy jeden dzień przez TCS.

 

Cała rozmowa z Sandro Pertile dostępna pod TYM LINKIEM.

 

