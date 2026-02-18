Zawodniczki aż przecierały oczy ze zdumienia! Na trasę biegu wtargnął... pies

Niespodziewany gość wbiegł na trasę na ostatnich metrach. Wmieszał się w rywalizację Konstantiny Charalampidou i Teny Hadzic. Pies towarzyszył Greczynce i Chorwatce, gdy te przekraczały linię mety.

- Na początku myślałam, że to wilk i że mam halucynacje z powodu wyczerpującego biegu - powiedziała Hadzic w rozmowie z dziennikarzami.



To jednak nie wilk. Pies, jak się okazało, nie był też dziki, miał na szyi obrożę. Najprawdopodobniej uciekł jednemu z kibiców.



W eliminacjach najlepsze były Szwedki, które osiągnęły czas 6.29,94.