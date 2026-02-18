Zawodniczki aż przecierały oczy ze zdumienia! Na trasę biegu wtargnął... pies

Jakub ŻelepieńZimowe

Do niecodziennych scen doszło podczas eliminacji drużynowego sprintu w biegach narciarskich kobiet na ZIO 2026 Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Na trasę wtargnął pies, który finiszował wraz z zawodniczkami.

Pies biegnie na trasie zawodów obok planszy z logo Milano Cortina 2026.
fot. PAP/EPA
Niespodziewany pies na trasie biegu
  • Niespodziewany gość w postaci psa wbiegł na trasę biegu
  • Pies wmieszał się w rywalizację biegaczek na ostatnich metrach
  • Konstantina Charalampidou i Tena Hadzic przekraczały linię mety w towarzystwie psa
  • Jedna z zawodniczek początkowo myślała, że widzi wilka
  • Pies miał obrożę, co sugeruje, że uciekł kibicowi
  • Szwedki uzyskały najlepszy czas w eliminacjach, osiągając 6.29,94

Niespodziewany gość wbiegł na trasę na ostatnich metrach. Wmieszał się w rywalizację Konstantiny Charalampidou i Teny Hadzic. Pies towarzyszył Greczynce i Chorwatce, gdy te przekraczały linię mety.

 

- Na początku myślałam, że to wilk i że mam halucynacje z powodu wyczerpującego biegu - powiedziała Hadzic w rozmowie z dziennikarzami.


To jednak nie wilk. Pies, jak się okazało, nie był też dziki, miał na szyi obrożę. Najprawdopodobniej uciekł jednemu z kibiców.


W eliminacjach najlepsze były Szwedki, które osiągnęły czas 6.29,94.

