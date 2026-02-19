20-latka ze złotem w Mediolanie! Polka zajęła 20. miejsce

Jekaterina Kurakowa zajęła 20. miejsce wśród solistek na igrzyskach w Mediolanie. Złoty medal zdobyła Amerykanka Alysa Liu przed Japonkami Kaori Sakamoto i Ami Nakai. Była to ostatnia konkurencja łyżwiarstwa figurowego w programie olimpijskim.

Łyżwiarka figurowa w czarnej sukience z ozdobnym kołnierzem stoi na lodowisku z uniesionymi rękami, patrząc w stronę widza z ekspresją zaskoczenia lub radości. W tle widoczny jest niebieski baner z napisem "MILANO CORTINA 2026".
fot: PAP
Jekaterina Kurakowa

Kurakowa po programie krótkim otrzymała najwyższą w tym sezonie notę 60,14, co zapewniło jej 19. miejsce. Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Magdalena Tascher zapewniała, że 23-latka w programie dowolnym radzi sobie lepiej i spodziewała się awansu o kilka pozycji.

 

Dziewiąta zawodniczka mistrzostw Europy w Sheffield i 12. igrzysk w Pekinie w drugiej części rywalizacji zaprezentowała serię podwójnych i potrójnych skoków. Zabrakło jednak rotacji przy potrójnym Rittbergerze. Reprezentantka Polski dostała notę 113,23 (niższą niż w ME), co w sumie dało 173,37 pkt. Kurakową wyprzedziła klasyfikowana tuż za nią po programie krótkim Chinka Ruiyang Zhang - 178,03.

 

Na najwyższym stopniu podium stanęła mistrzyni świata z Bostonu i złota medalistka olimpijska w konkursie drużynowym Liu. Amerykanka była trzecia na półmetku. Złocisty kostium okazał się dla niej proroczy. Otrzymała najwyższą w sezonie notę - 226,79. Japonka Sakamoto, dla której był to trzeci występ na igrzyskach (brąz w Pekinie), zachowała pozycję wiceliderki - 224,90. Na trzecie miejsce spadła jej rodaczka Nakai - 219,16. 17-latka nie odniosła wcześniej większych sukcesów. W tegorocznych mistrzostwach Japonii była... czwarta.

