Bolesna porażka Interu. Tak włoskie media oceniły Piotra Zielińskiego

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów stały pod znakiem emocji i dużej liczby bramek. Nie inaczej było w Norwegii, gdzie Bodo/Glimt podejmowało faworyta dwumeczu Inter Mediolan. Gospodarze sprawili sensację i pokonali włoską ekipę 3:1. Jako zmiennik na boisku zameldował się Piotr Zieliński. Polak w 76. minucie zmienił Henrikha Mkhitaryana i miał swoje szanse na zdobycie bramki. Dziennikarze nie odnotowali znaczącego wpływu na grę Polaka. Docenili starania pomocnika, ale nie przełożyło się to na pozytywny skutek dla włoskiej drużyny.

Portal fcinter1908.it przyznał pomocnikowi "szóstkę". "Próbował zrównoważyć środek pola, ale nie zrobił rywalom żadnej krzywdy" - podsumowano występ 31-latka.

ZOBACZ TAKŻE: Arkadiusz Milik poza kadrą Juventusu. Tak zdecydował trener

Tyle samo przyznał pomocnikowi portal sportmediaset.mediaset.it. "Tylko jeden strzał z dystansu, ale przynajmniej sprawił, że Inter był groźniejszy" - brzmiało krótkie podsumowanie występu Zielińskiego.

Według przedstawicieli 90min.it Zieliński zasłużył na notę 5.5. Portal wyróżnił zagranie reprezentanta Polski z końcówki spotkania, gdzie zdecydował się na strzał z dystansu, jednak nie znalazł on drogi do bramki.

"Nie udało mu się zorganizować ostatniego ataku, który mógłby złagodzić gorycz porażki" - napisali o Zielińskim przedstawiciele leggo.it.

Natomiast włoskie "Sky Sport" oceniło Polaka na pięć w dziesięciostopniowej skali. Tę samą notę dostali wszyscy rezerwowi, którzy pojawili się na boisku w tym spotkaniu.

Przed Interem trudne zadanie w postaci odrobienia strat. Okazję do rewanżu włoska drużyna będzie miała już 24 lutego. Mecz odbędzie się na San Siro w Mediolanie.

JZ, Polsat Sport