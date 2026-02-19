Co ze startami na igrzyskach? Pogoda zakłóca program dnia

Do tej pory w skokach akrobatycznych mężczyzn nie udało się przeprowadzić nawet kwalifikacji. Według już po raz drugi zmodyfikowanego programu mają się odbyć w piątek o 10.30, a trzy godziny później rozpocznie się finał.

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czwartek z kolei nie uda się przeprowadzić zaplanowanych na godzinę 10.30 kwalifikacji męskiego halfpipe’u w narciarstwie dowolnym. Nowy termin zawodów nie jest jeszcze znany.

"Decyzja dotycząca nowej daty zostanie podana jeszcze w czwartek" - poinformowali przedstawiciele snowparku w Livigno.

Polacy nie startują w tych konkurencjach.

W czwartek rano z trudnymi warunkami mierzą się też dwuboiści, którzy startują w sprincie drużynowym. W Predazzo od rana intensywnie padał śnieg. Dwuosobowe ekipy zaczęły rywalizację od skoku na dużym obiekcie, a po południu zaplanowano bieg 2x7,5 km.

