Co ze startami na igrzyskach? Pogoda zakłóca program dnia

Obfite opady śniegu zakłócają harmonogram zimowych igrzysk olimpijskich w północnych Włoszech. W czwartek nie dojdzie do rywalizacji narciarzy dowolnych w skokach akrobatycznych oraz w halfpipe.

Banda sponsorska "MILANO CORTINA 2026" na ośnieżonym stoku z kółkami olimpijskimi, obok miotła na wysięgniku.
fot. PAP
Problemy pogodowe na igrzyskach

Do tej pory w skokach akrobatycznych mężczyzn nie udało się przeprowadzić nawet kwalifikacji. Według już po raz drugi zmodyfikowanego programu mają się odbyć w piątek o 10.30, a trzy godziny później rozpocznie się finał.

 

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w czwartek z kolei nie uda się przeprowadzić zaplanowanych na godzinę 10.30 kwalifikacji męskiego halfpipe’u w narciarstwie dowolnym. Nowy termin zawodów nie jest jeszcze znany.

 

"Decyzja dotycząca nowej daty zostanie podana jeszcze w czwartek" - poinformowali przedstawiciele snowparku w Livigno.

 

Polacy nie startują w tych konkurencjach.

 

W czwartek rano z trudnymi warunkami mierzą się też dwuboiści, którzy startują w sprincie drużynowym. W Predazzo od rana intensywnie padał śnieg. Dwuosobowe ekipy zaczęły rywalizację od skoku na dużym obiekcie, a po południu zaplanowano bieg 2x7,5 km.

PAP
