Fatalna kontuzja w Łodzi! Siatkarka musiała opuścić boisko (WIDEO)

Siatkarki PGE Budowlanych przegrały w Łodzi z Reale Mutua Fenera Chieri'76 1:3 w Pucharze CEV. W czwartym secie spotkania groźnie wyglądającej kontuzji doznała Anna Gray. Reprezentantka Włoch musiała opuścić boisko.

Siatkarki świętujące zdobycie punktu podczas meczu w hali sportowej.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Anna Gray doznała kontuzji w meczu Pucharu CEV w Łodzi.

Czwarta drużyna włoskiej Serie A1 wygrała w Łodzi za trzy punkty, zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. W czwartym secie doszło do pechowej sytuacji - groźnie wyglądającej kontuzji nabawiła się Anna Gray. Środkowa Chieri, opadając po bloku, upadła na parkiet i trzymała się za kolano. Po dłuższej chwili opuściła boisko na noszach.

 

Zwycięstwo 3:1 jest dla włoskiej ekipy dobrą zaliczką przed rewanżem. Został on zaplanowany na środę 25 lutego. Nie wiadomo, czy będzie mogła w nim zagrać kontuzjowana siatkarka, czy też po feralnym urazie czaka ją dłuższa przerwa.

 

Sytuacja w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
