Fatalna kontuzja w Łodzi! Siatkarka musiała opuścić boisko (WIDEO)

Czwarta drużyna włoskiej Serie A1 wygrała w Łodzi za trzy punkty, zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. W czwartym secie doszło do pechowej sytuacji - groźnie wyglądającej kontuzji nabawiła się Anna Gray. Środkowa Chieri, opadając po bloku, upadła na parkiet i trzymała się za kolano. Po dłuższej chwili opuściła boisko na noszach.

Zobacz także: Poważny uraz siatkarki reprezentacji Polski! Czeka ją dłuższa przerwa w grze

Zwycięstwo 3:1 jest dla włoskiej ekipy dobrą zaliczką przed rewanżem. Został on zaplanowany na środę 25 lutego. Nie wiadomo, czy będzie mogła w nim zagrać kontuzjowana siatkarka, czy też po feralnym urazie czaka ją dłuższa przerwa.

Sytuacja w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport