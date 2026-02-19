Gigant z Serie A kontra lider Ekstraklasy! Jagiellonię czeka najtrudniejszy test

Jagiellonia zmierza po odzyskanie tytułu w Polsce



Jagiellonia Białystok w poprzednim sezonie straciła tytuł na rzecz Lecha Poznań, jednak w bieżącej kampanii stała się liderem do jego odzyskania. Na krajowym podwórku spisuje się znakomicie i prowadzi w ligowej tabeli. Do końca pozostało 14 kolejek. Białostoczanie udanie grają też w Europie, gdzie po raz drugi z rzędu awansowali do fazy pucharowej.

Los nie był łaskawy. Po zajęciu 17. miejsca w fazie ligowej Duma Podlasia trafiła na włoską Fiorentinę. To gigant Serie A, który przechodzi kryzys, jednak wciąż wydaje się zdecydowanym faworytem do triumfu w tym dwumeczu. Białostoczan czeka bardzo trudne zadanie, jednak chcą utrzeć nosa faworytom.

Utrzymanie w Serie A jest priorytetem dla Fiorentiny



Bez dwóch zdań priorytetem dla Fiorentiny wydaje się utrzymanie w rozgrywkach Serie A. Po słabym początku popularna Viola długo zajmowała ostatnie miejsce w tabeli ligi włoskiej. Ostatnie tygodnie są nieco lepsze i Fiorentina zajmuje 18. miejsce, mając niewielką stratę do bezpiecznych pozycji. Walka o utrzymanie powinna trwać do ostatniej kolejki.

Do tego Fiorentina grę na krajowym podwórku łączy z Europą. W fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA zajęła 15. miejsce i zyskała atut rozgrywania rewanżu z Jagiellonią przed własną publicznością. To sprawia, że pierwszy mecz zaplanowany na 19 lutego jeszcze zyskuje na znaczeniu.

Czy Adrian Siemieniec zaskoczy rywala?



Od kilku sezonów fantastyczną pracę w Jagiellonii Białystok wykonuje trener Adrian Siemieniec. Jest w stanie przygotować zaskakująca taktykę, aby zaskoczyć potentata. Na swoim koncie ma już zwycięstwa, dlatego nie można przekreślać szans Jagiellonii w dwumeczu z Fiorentiną. Spodziewamy się tego, że polski zespół skupi się na kontratakach i stałych fragmentach gry. Sytuacji trenera nie ułatwia fakt, że zabraknie Afimico Pululu oraz Tarasa Romanczuka, którzy pauzują za kartki.

Prognozowana jedenastka Jagiellonii:

· Abramowicz

· Wdowik

· Pelmard

· Vital

· Wojtuszek

· Mazurek

· Drachal

· Nahuel

· Bazdra

· Pozo

· Imaz.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Fiorentina?



Mecz Jagiellonia - Fiorentina będzie można obejrzeć na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box Go. Z tej okazji nadawca przygotował studio eksperckie wraz z analizami. Spotkanie rozpocznie się 19 lutego o godzinie 21:00. Awans zostanie potwierdzony podczas rewanżu, który odbędzie się 26 lutego o godzinie 18:45 we Florencji.

