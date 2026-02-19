Historyczne zawody na igrzyskach. Polacy odpadli w kwalifikacjach

Januszyk biegła w ostatniej, trzeciej serii kwalifikacyjnej. Uzyskała ostatni czas - 3.34,88. Najszybsza w jej wyścigu była Włoszka Giulia Murada - 3.17,63.

Awans do finału uzyskały trzy najlepsze zawodniczki z każdej serii kwalifikacyjnej, a także trzy z pozostałych miejsc z najlepszymi czasami.

Emily Harrop, zdecydowanie najlepsza w kwalifikacjach, ukończyła bieg w czasie 3.03,34.

Zaraz po rywalizacji pań na trasę ruszyli panowie.

Jan Elantkowski biegł w ostatniej, trzeciej serii kwalifikacyjnej. Uzyskał piąty czas w stawce sześciu skialpinistów - 3.01,99. Najszybszy w jego wyścigu był Szwajcar Arno Lietha - 2.43,23.

Hiszpan Cardona Coll ukończył bieg w czasie 2.37,96.

Skialpinizm to połączenie narciarstwa biegowego i alpejskiego. Zawody polegają na wspinaczce - częściowo na nartach, częściowo pieszo z nartami w plecaku - na określony punkt, z którego potem należy jak najszybciej zjechać. Finały zostały zaplanowane na wczesne czwartkowe popołudnie.

PAP