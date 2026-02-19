Holandia w żałobie. Zmarł były pretendent do tytułu mistrza świata

Jan Timman, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii Holandii, zmarł w wieku 74 lat. W latach 80. był wiceliderem światowego rankingu i rywalizował z największymi gwiazdami radzieckiej szkoły szachowej. W 1993 roku zagrał o mistrzostwo świata z Anatolijem Karpowem. Informację o jego śmierci podał holenderski nadawca NOS.

Holenderski arcymistrz szachowy Jan Timman zmarł w wieku 72 lat

Urodzony w Amsterdamie Timman rozpoczął naukę gry w szachy w wieku ośmiu lat. Tytuł arcymistrza zdobył jako 23-latek. W latach 70., 80. i 90. był dominującą postacią holenderskich szachów, dziewięciokrotnie zdobywając mistrzostwo kraju - po raz pierwszy w 1974 roku, a ostatni w 1996.

 

W 1982 roku awansował na drugie miejsce światowego rankingu FIDE, ustępując jedynie Anatolijowi Karpowowi. W okresie swojej największej formy był nazywany "najlepszym z Zachodu", ponieważ jako jeden z nielicznych szachistów spoza Związku Radzieckiego skutecznie rywalizował z takimi legendami jak Karpow, Borys Spasski czy Garri Kasparow.

 

Timman dwukrotnie triumfował w prestiżowym turnieju w Wijk aan Zee (1981, 1985), znanym dziś jako Tata Steel Chess Tournament.

 

W 1993 roku stanął przed największą szansą w karierze. Po tym jak Garri Kasparow i Nigel Short rozegrali mecz o mistrzostwo świata poza strukturami Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), Timman zmierzył się z Karpowem o tytuł mistrza świata. Przegrał 8,5:12,5, ale był najbliżej zdobycia szachowej korony spośród Holendrów od czasu triumfu Maxa Euwego w 1935 roku.

 

W ostatnich dekadach ograniczył starty turniejowe i poświęcił się pracy pisarskiej. Publikował książki i artykuły, m.in. w renomowanym magazynie "New In Chess", koncentrując się szczególnie na analizie końcówek szachowych.

 

W 2024 roku niespodziewanie powrócił jeszcze na mistrzostwa Holandii po 18-letniej przerwie. Rok później zakończył karierę, tłumacząc decyzję względami zdrowotnymi i rosnącymi trudnościami fizycznymi związanymi z rywalizacją przy szachownicy.

 

Timman pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii europejskich szachów drugiej połowy XX wieku.

 

Konkretna przyczyna śmierci nie została ujawniona. Wiadomo jedynie że od kilku miał problemy ze zdrowiem.

