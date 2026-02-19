Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Pierwsze spotkanie barażowe o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji między Jagiellonią a Fiorentiną rozegrane zostanie w czwartek o godz. 21.00.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina?

Rewanż we Florencji odbędzie się 26 lutego.

Jagiellonia - Fiorentina. Skrót meczu:

Skrót meczu Jagiellonia Białystok - Fiorentina będzie dostępny tuż po zakończeniu tego spotkania.

BS, PAP