Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Wynik meczu. Kto wygrał?

W fazie zasadniczej Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, występowały aż cztery polskie kluby. Najlepiej spisał się Raków Częstochowa, który - wówczas jeszcze pod wodzą Marka Papszuna, obecnie trenera Legii Warszawa - zajął drugie miejsce w 36-zespołowej tabeli i wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina?

Mistrz Polski Lech uplasował się na 11. pozycji, natomiast Jagiellonia zajęła 17. lokatę. Zgodnie z regulaminem, ekipy z miejsc 9-24 utworzyły osiem par barażowych o 1/8 finału, gdzie czeka już osiem najlepszych klubów. Drużyny z miejsc z lokat 25-36 zostały wyeliminowane i w tym gronie była 28. Legia.

Wprawdzie w rozgrywkach Serie A „Viola” znajduje się w strefie spadkowej, trzy lokaty od końca, ale po fatalnym początku sezonu spisuje się coraz lepiej. Z ośmiu ostatnich meczów ligowych przegrała tylko dwa, a w minionej kolejce pokonała na wyjeździe rewelację sezonu Como 2:1.

Fani Jagiellonii mogą szukać optymizmu w postawie swojej drużyny, która w trzech tegorocznych meczach ekstraklasy zdobyła siedem punktów i prowadzi w tabeli, choć ma jeszcze jedno spotkanie zaległe.

Z drużyną z Białegostoku Fiorentina nie miała jeszcze okazji grać, za to mecze z polskim rywalem nie są dla niej nowością. W ostatnich latach rozegrała cztery spotkania z Lechem: w sezonie 2015/16 w fazie grupowej Ligi Europy (Lech przegrał u siebie 0:2, ale wygrał na wyjeździe 2:1) oraz w ćwierćfinale Ligi Konferencji w rozgrywkach 2022/23 (wygrana gości w Poznaniu 4:1, zwycięstwo „Kolejorza” we Włoszech 3:2).

Jagiellonia - Fiorentina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Jagiellonia Białystok - Fiorentina poznamy w czwartek 19 lutego. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport