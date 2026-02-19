Jaki skład Lecha na KuPS? Kto zastąpi gwiazdę?

Pierwsze spotkanie dwumeczu zostanie rozegrane na sztucznej murawie w Tampere. W fińskim mieście oprócz piłkarzy Lecha pojawili się również komentatorzy Polsatu Sport Bożydar Iwanow oraz Maciej Żurawski, a także dziennikarz "Meczyków Dawid Dobrasz. Wspomniana trójka w czwartkowy poranek wzięła udział w przedmeczowym "Polsat Futbol Caście".

Najgorętsza dyskusja wywiązała się przy okazji potencjalnego składu Lecha na wyjazdowy bój. Głos zabrał Dobrasz, który był obecny na konferencji prasowej w Finlandii.

- Zapytałem trenera Frederiksena o rotacje i zapowiedział, że będą 3, 4 zmiany i zagra Ishak. To już jest jedna roszada (w porównaniu do ostatniego meczu Lecha z Piastem - przyp. red.). Nie ma Gholizadeha - to jest druga. Teraz możemy szukać dwóch kolejnych. Mówi się, że Thordarsson może dostać swoje minuty, ale nie wiadomo czy od początku. Może Robert Gumny usiądzie na ławce, a za niego pojawi się Joel Pereira. Może Luis Palma. Tak naprawdę to mogą być dwie rotacje - powiedział redaktor Dobrasz.

Do dyskusji włączył się również Iwanow, przypominając, że w Finlandii na pewno nie wystąpi Ali Gholizadeh. Irańczyk nie przyleciał do Tampere ze względu na delikatne problemy zdrowotne. - Jedna zmiana jest wymuszona. Można się zastanowić, kto ma pełnić tę rolę prawego skrzydłowego - rzucił prowadzący program.

W kolejnych minutach eksperci dyskutowali na temat kolejnych postaci, które ligowy mecz z Piastem zaczęły na ławce, ale z KuPS mogą zagrać od 1. minuty. - Patrick Walemark był na konferencji. Powiedział, że nie jest gotowy na 90 minut - zdradził Dobrasz. - Musisz kogoś znaleźć na pozycję numer 10 - odpowiedział Iwanow i dostał szybką odpowiedź. - Wydaje się, że zagra tam Jagiełło albo Luis Palma - stwierdził dziennikarz "Meczyków".

- Od początku roku Luis Palma nie jest w dobrej formie. Filip Jagiełło też nie jest piłkarzem w dyspozycji z poprzedniego roku. W formie są Gholizadeh oraz, moim zdaniem, Pablo Rodriguez - stwierdził z kolei Żurawski.

Mecz z Piastem Lech rozpoczął w składzie: Mrozek - Gumny, Mońka, Milić, Gurgul - Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson - Jagiełło - Agnero.

Czy wyjściowa jedenastka na KuPS po kilku roszadach będzie wyglądać następująco: Mrozek - Pereira, Mońka, Milić, Gurgul - Palma, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson - Walemark - Ishak?

KuPS Kuopio - Lech Poznań. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie można obejrzeć w czwartek 19 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy natomiast już o 17:00.

psl, Polsat Sport