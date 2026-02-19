Kołecki zawalczy o pas Babilon MMA. Legenda polskiego sportu przed największym wyzwaniem w karierze

Kołecki chciał wielkiego wyzwania i je otrzyma. Stawką będzie mistrzowski pas Babilon MMA w królewskiej kategorii. Dla legendarnego polskiego sportowca - złotego i srebrnego medalisty olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów - będzie to także kolejny występ przed własną publicznością. Szykuje się więc kolejne sportowe święto w Ciechanowie.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że czeka mnie arcytrudne zadanie - mówi 44-letni Szymon Kołecki. - Mam doświadczenie i atuty, które będę chciał wykorzystać w królewskiej kategorii. Wiem, co muszę zrobić, żeby dać sobie największe szanse na wygraną w tej walce i zdobycie mistrzowskiego pasa. Zamierzam wykonać plan i cieszyć się z wygranej w rodzinnym mieście.

Stuart Austin (19-8) nie przegrał od blisko 4 lat, a jego wyższość uznawali kolejno Sofiane Boukichou (dec. na PFL 9), John Winter (dec. sędziów na OKTAGON 42), Adam Pałasz (poddanie na OKTAGON 52) i Sandro Vieira (KO 1 na LFL 19). Kołecki doskonale wie, że może go czekać najcięższa walka w karierze.

- Każdy kolejny rywal jest mocniejszy, każde wyzwanie większe od poprzedniego. Wiem, na co się zdecydowałem i wiem, że mogę nie dać rady, ale robię wszystko, żeby przygotować się możliwie najlepiej i zwyciężyć. Im trudniejsze zadanie, tym bardziej cieszy wygrana - kończy zmotywowany Kołecki.

Gala Babilon MMA 57 odbędzie się 27 marca w Ciechanowie. Trasmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight i Polsacie Box Go.

Karta walk Babilon MMA 57

Walka wieczoru (5 x 5 min):

120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austn (19-8) - walka o pas mistrzowski

Karta główna (3 x 5 min):

84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)

93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)

120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)

77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)

84 kg: TBA vs TBA

57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs TBA

66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)

Karta wstępna (3 x 5 min):

70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak

Informacja prasowa