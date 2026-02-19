Kosa na Kosę - 20.02. Transmisja TV i stream online

W piątkowym programie Kosa na Kosę Jakub oraz Roman Koseccy podsumują występy Lecha i Jagiellonii w pierwszych meczach fazy play-off Ligi Konferencji. Roman wystawi oceny piłkarzom z Wielkopolski, natomiast Jakub zawodnikom z Podlasia. Ponadto zaprezentujemy najciekawsze pomeczowe wypowiedzi oraz opowiemy o nastrojach przed rewanżami, które zostaną rozegrane już 26 lutego.

W dalszej części programu nasi eksperci wypowiedzą się na temat niepokojących zachowań, które w ostatnim czasie mogliśmy obserwować na polskich i zagranicznych boiskach. W skandaliczny sposób zakończył się bowiem mecz Benfiki z Realem Madryt, po którym jeden z piłkarzy klubu z Lizbony został oskarżony o obrażanie Viniciusa Juniora na tle rasistowskim, a po ostatnim gwizdku spotkania PKO BP Ekstraklasy między Radomiakiem Radom a Koroną Kielce doszło do bójki.

Transmisja Kosa na Kosę od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

