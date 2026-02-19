Kto nowym trenerem Realu Madryt? Dwie legendy skreślone z listy

Real Madryt pod wodzą Alvaro Arbeloi radzi sobie coraz lepiej, ale mało prawdopodobne, aby Hiszpan utrzymał posadę pierwszego trenera "Królewskich". Media na Półwyspie Iberyjskim zastanawiają się, kto obejmie drużynę w sezonie 2026/2027. Z listy potencjalnych kandydatów zostały skreślone dwa nazwiska, które były dotychczas łączone z "Los Blancos".

Jose Mourinho nie będzie ponownie trenerem Realu Madryt

Jednym z nich jest Jose Mourinho, który od tego sezonu pracuje jako menedżer Benfiki. Co ciekawe, Portugalczyk niedawno miał okazję zmierzyć się z Realem w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Lizbończycy przegrali pierwsze starcie u siebie 0:1. "The Special One" już jakiś czas temu wyraźnie zasugerował, że nie jest zainteresowany powrotem na Santiago Bernabeu, a jakiekolwiek doniesienia sugerujące jego angaż w Madrycie są tylko dziennikarskimi plotkami.

 

Drugim szkoleniowcem, o którym mówiło się, że może ponownie objąć Real jest Carlo Ancelotti. Włoch dwukrotnie pracował z "Królewskimi" i wygrał m.in. trzykrotnie Ligę Mistrzów. Jak donosi "The Athletic", trzeciego razu nie będzie, bo 66-latek jest skupiony na pracy w reprezentacji Brazylii. Jego celem jest jak najlepszy wynik na tegorocznym mundialu, ale wielce prawdopodobne, że kontrakt z "Canarinhos" zostanie przedłużony do 2030 roku.

 

Na razie nie jest znane nazwisko, które mogłoby przejąć Real w nowym sezonie. Jeżeli jednak Madrytczycy zdołają sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrać Champions League, to posadę powinien utrzymać Arbeloa. Pod jego wodzą zespół wrócił na fotel lidera La Liga i jest bliski awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Hiszpan przejął drużynę w trakcie tego sezonu, zastępując zwolnionego Xabiego Alonso.

