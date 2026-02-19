KuPS kontra Lech w fazie play-off LKE. Czy Kolejorz potwierdzi swoje aspiracje?

Dwumecz o awans do 1/8 finał Ligi Konferencji UEFA



Lech Poznań po kilku tygodniach przerwy wraca od gry w europejskich pucharach. Po zajęciu 11. miejsca w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA Kolejorz trafił do fazy play-off. W niej w dwumeczu zmierzy się z fińskim KuPS i wydaje się faworytem.

Po małej zadyszce i dwóch porażkach na przełomie stycznia oraz lutego piłkarze Lecha Poznań wrócili na właściwe tory. Wygrali ligowe pojedynki z Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice, a teraz znów liczą się w walce o Mistrzostwo Polski.

Na co stać KuPS Kuopio?



W zupełnie innych nastrojach są piłkarze KuPS Kuopio. Finowie przegrali dwa ostatnie mecze ligowe, nie strzelając w nich żadnego gola. Do tego fazę ligową zakończyli na 21. miejscu i do końca drżeli o awans. Mają mniejszy potencjał od mistrza Polski.

Do tego w fazie ligowej mierzyli się z Jagiellonią i przegrali ten mecz 0:1. To dobry prognostyk dla kibiców Kolejorza. Defensywa mistrza Polski musi jednak zachować koncentrację, aby wyeliminować najmocniejsze atuty ofensywne rywali.

Nieoczekiwanie w ekipie KupS nie zagra już Piotr Parzyszek, który zaledwie po pięciu miesiącach rozwiązał kontrakt z fińskim klubem. Spotkanie odbędzie się na stadionie Tammelan Stadion w Tampere, co może być dodatkowym atutem Kolejorza. Finowie bowiem wystąpią na obcym obiekcie.

Na kogo postawi trener Niels Frederiksen?



Trener Niels Frederiksen może być zadowolony. Do formy wracają liderzy Kolejorza oraz gracze, którzy jeszcze niedawno pauzowali z powodu urazów. Dzięki temu kadra wygląda obiecująco. Na kogo postawi doświadczony szkoleniowiec? Wydaje się, że skład nie będzie się znacznie różnił od tego, jaki kilka dni wcześniej wywalczył zwycięstwo 3:0 nad Piastem Gliwice.

Prognozowana jedenastka Lecha:

· Mrozek

· Gurgul

· Milić

· Mońka

· Gumny

· Palma

· Jagiełło

· Kozubal

· Gholizadeh

· Rodriguez

· Ishak.

Gdzie oglądać mecz KuPS-Lech?



Mecz KuPS Kuopio-Lech Poznań będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Z tej okazji nadawca przygotował studio eksperckie wraz z analizami. Spotkanie rozpocznie się 19 lutego o godzinie 18:45 i będzie można obejrzeć je na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go. O losach awansu rozstrzygnie rewanż, który odbędzie się 26 lutego o godzinie 21:00 na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

Polsat Sport