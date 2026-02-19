KuPS Kuopio - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

KuPS Kuopio - Lech Poznań to spotkanie w ramach Ligi Konferencji. Skrót meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie dostępny tuż po zakończeniu tego starcia.

Mężczyzna idący obok logo Lecha Poznań
fot. PAP
KuPS Kuopio - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Pierwsze spotkanie barażowe o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji między KuPS Kuopio a Lechem rozegrane zostanie w czwartek o godz. 18.45.

 

Gdzie obejrzeć mecz KuPS Kuopio - Lech Poznań?

 

Rewanż odbędzie się tydzień później w stolicy Wielkopolski. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie zmierzy się z Szachtarem Donieck lub Rayo Vallecano. 

KuPS Kuopio - Lech Poznań. Skrót meczu:

Skrót meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie dostępny tuż po zakończeniu tego spotkania.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adrian Siemieniec: Starcie na poziomie pucharowym i z takim przeciwnikiem musi robić wrażenie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 