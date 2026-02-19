KuPS Kuopio - Lech Poznań. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
KuPS Kuopio - Lech Poznań to spotkanie w ramach Ligi Konferencji. Skrót meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie dostępny tuż po zakończeniu tego starcia.
Pierwsze spotkanie barażowe o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji między KuPS Kuopio a Lechem rozegrane zostanie w czwartek o godz. 18.45.
Gdzie obejrzeć mecz KuPS Kuopio - Lech Poznań?
Rewanż odbędzie się tydzień później w stolicy Wielkopolski. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie zmierzy się z Szachtarem Donieck lub Rayo Vallecano.
KuPS Kuopio - Lech Poznań. Skrót meczu:
Skrót meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie dostępny tuż po zakończeniu tego spotkania.
