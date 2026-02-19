KuPS Kuopio - Lech Poznań. Wynik meczu. Kto wygrał?

W fazie zasadniczej Ligi Konferencji, trzecich pod względem prestiżu i nagród rozgrywek UEFA, występowały aż cztery polskie kluby. Najlepiej spisał się Raków Częstochowa, który - wówczas jeszcze pod wodzą Marka Papszuna, obecnie trenera Legii Warszawa - zajął drugie miejsce w 36-zespołowej tabeli i wywalczył bezpośredni awans do 1/8 finału.

Mistrz Polski Lech uplasował się na 11. pozycji, natomiast Jagiellonia zajęła 17. lokatę. Zgodnie z regulaminem, ekipy z miejsc 9-24 utworzyły osiem par barażowych o 1/8 finału, gdzie czeka już osiem najlepszych klubów. Drużyny z miejsc z lokat 25-36 zostały wyeliminowane i w tym gronie była 28. Legia.

Mistrz Polski, obecnie szósty w tabeli Ekstraklasy, o awans do 1/8 finału powalczy z KuPS Kuopio, debiutującym w tej fazie europejskich rozgrywek.

Dużym atutem Lecha jest fakt, że od dawna znajduje się w rytmie ligowym, tymczasem rozgrywki fińskiej ekstraklasy (system wiosna-jesień) startują dopiero na początku kwietnia.

Do końca ubiegłego roku piłkarzem KuPS był Piotr Parzyszek, który w lutym wzmocnił uzbecki Paxtakor Taszkent.

